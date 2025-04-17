Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


17 Nisan 2025 21:08
Tıbbi Sekreterlik Hakkında Merak Edilenler

2 yıldır tıbbi sekreter olarak görev yapıyorum. atama sürecinden birçok arkadaş burda kafamdaki sorulara cevap olmuştu. 5 yıl özel hastane 2 yıl devlette tecrübeme dayanarak bende belki birilerine süreçle ilgili yardımcı olabilirim diye umuyorum. kafanıza takılan sorularınız varsa paylaşabilirsiniz

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