Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


17 Nisan 2025 21:08
tıbbi sekreterlikle alakalı merak edilenler
2 yıldır tıbbi sekreter olarak görev yapıyorum. atama sürecinden birçok arkadaş burda kafamdaki sorulara cevap olmuştu. 5 yıl özel hastane 2 yıl devlette tecrübeme dayanarak bende belki birilerine süreçle ilgili yardımcı olabilirim diye umuyorum. kafanıza takılan sorularınız varsa paylaşabilirsiniz

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