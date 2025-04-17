Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


17 Nisan 2025 23:03
Disiplin Affı gündemde Destek olalım.

Evet gene bir af var, zaten hep af var,

Hapishanedeki mahkumlara bile af var, herkese af var,

Amaa Memurların basit disiplin cezalarına hâlâ Af YOK.... İdare herkesi affediyor memurları affetmiyor vesselam

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