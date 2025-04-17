Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


17 Nisan 2025 23:03
Disiplin affı

Evet gene bir af var, zaten hep af var,

Hapishanedeki mahkumlara bile af var, herkese af var,

Amaa Memurların basit disiplin cezalarına hâlâ Af YOK.... İdare herkesi affediyor memurları affetmiyor vesselam


memurdisiplinaffı
Aday Memur
18 Nisan 2025 10:29

memur disiplin affı, destek

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