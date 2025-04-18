Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


18 Nisan 2025 00:02
ösym den atanmak
tcdd ye 3 ocakta atandım ama arşiv araştırması hala sürüyor yasal süreç ne kadar ne zamana kadar bekletmek zorundalar ?

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