Liderler zirvesi Antalya 2025

Ne kadar bencilce ve boşa yapılmış bir yorum.Muhtemelen sen polis değilsin çünkü benim meslektaşım bu kadar bağnaz ve düşünmeden yorum yapmaz. Bu başlığı sağlık sebeplerinden ötürü tüm malvarlığını kaybetmiş ve elinde tuşlu telefon olduğu için başlık açamayan arkadaşımızın ricası üzerine açtık. Sonra her yıl şahsım olarak ailemle düzenli tatilimi villa kiralayarak yaparım. istersen sana fotoğraflarımı da yollarım . Ve lütfen daydanız yoksa zararınızda olmasın. Sonra herkesin on numara otelde kaldığını tatil yaptığını nerden biliyorsun sen. ve Millet orada 12 12 çalıştırılmış gece ayazı gündüz sıcağı yemiş yol kenarında. Bilip bilmeden yorum yapmayalım. Elimize birşey geçmez nefretten başka.

Ne kadar bencilce ve boşa yapılmış bir yorum.Muhtemelen sen polis değilsin çünkü benim meslektaşım bu kadar bağnaz ve düşünmeden yorum yapmaz. Bu başlığı sağlık sebeplerinden ötürü tüm malvarlığını kaybetmiş ve elinde tuşlu telefon olduğu için başlık açamayan arkadaşımızın ricası üzerine açtık. Sonra her yıl şahsım olarak ailemle düzenli tatilimi villa kiralayarak yaparım. istersen sana fotoğraflarımı da yollarım . Ve lütfen daydanız yoksa zararınızda olmasın. Sonra herkesin on numara otelde kaldığını tatil yaptığını nerden biliyorsun sen. ve Millet orada 12 12 çalıştırılmış gece ayazı gündüz sıcağı yemiş yol kenarında. Bilip bilmeden yorum yapmayalım. Elimize birşey geçmez nefretten başka.

Ankaralımemur41, 3 saat önce paranızla yapamıycanız tatili, kalamıycanız otelde yiyemiyceniz yemeklerle ve imkanlarla 1 hata görev yaptınız.Yolluk dışında extra ödüllendirmemi bekliyosunuz