Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


18 Nisan 2025 07:21
Liderler zirvesi Antalya 2025

2015 yılına G20 zirvesinde görevlendirilen arkadaşlara ödüllendirme yapılmıştı. Bu yıl yapılan zirve için herhangi bir para ödülü yapılır mı sizce , duyumu olan var mı?


Ankaralımemur41
Şef
18 Nisan 2025 08:05
paranızla yapamıycanız tatili, kalamıycanız otelde yiyemiyceniz yemeklerle ve imkanlarla 1 hata görev yaptınız.Yolluk dışında extra ödüllendirmemi bekliyosunuz

Dadaşcan
18 Nisan 2025 08:14
Ne kadar bencilce ve boşa yapılmış bir yorum.Muhtemelen sen polis değilsin çünkü benim meslektaşım bu kadar bağnaz ve düşünmeden yorum yapmaz. Bu başlığı sağlık sebeplerinden ötürü tüm malvarlığını kaybetmiş ve elinde tuşlu telefon olduğu için başlık açamayan arkadaşımızın ricası üzerine açtık. Sonra her yıl şahsım olarak ailemle düzenli tatilimi villa kiralayarak yaparım. istersen sana fotoğraflarımı da yollarım . Ve lütfen daydanız yoksa zararınızda olmasın. Sonra herkesin on numara otelde kaldığını tatil yaptığını nerden biliyorsun sen. ve Millet orada 12 12 çalıştırılmış gece ayazı gündüz sıcağı yemiş yol kenarında. Bilip bilmeden yorum yapmayalım. Elimize birşey geçmez nefretten başka.
Ankaralımemur41, 3 saat önce
paranızla yapamıycanız tatili, kalamıycanız otelde yiyemiyceniz yemeklerle ve imkanlarla 1 hata görev yaptınız.Yolluk dışında extra ödüllendirmemi bekliyosunuz

Dadaşcan
18 Nisan 2025 08:35
Haklısın devrem gerçekten
Toplam 4 mesaj

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