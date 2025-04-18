Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


18 Nisan 2025 08:56
Tayin kararında şimdilik reddine kararı hakkında

bu sene bazı mazeretlerle il merkezine tayin istedim ve komisyon görevimden ayrılmamda sakınca olup olmadığını sordu. bulunduğum adliye yerine personel verilmesi durumunda sakınca olmadığını yazdı ve komisyondan personel sıkıntısı nedeniyle şimdilik reddine şeklinde karar verildi. şimdilik reddine derken ilerleyen zamanda veya personel verildiğinde beni alacaklarını mı anlamalıyım tecrübeli arkadaşlardan yorum bekliyorum :)


E.Kayı Han
Editor
18 Nisan 2025 09:05

Aynen öyle. Yerine birini bulursan senin iş olur.

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