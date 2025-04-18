Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


18 Nisan 2025 09:36
TCMB 2025 Temmuz enflasyon hedefleri tutmayacak

TCMB verilerine göre Türkiye 2025 Ocak-Şubat ve Mart ayında 2 trilyon 17 Milyar TL para basarak tarihte görülmemiş bir para genişlemesine gitmiştir. https://tr. tradingeconomics. com/turkey/money- supply- m1

Bu demek oluyor ki şu ana kadar görmediğiniz ezici enflasyon rakamları duyacağız.

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