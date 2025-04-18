Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


18 Nisan 2025 10:30
Yeşil pasaport

Arkadaşlar 3/1 e düşmeme çok var bunu en erken alma şansımız nedir? bilgisi olan varsa paylaşalım


Eren.6161
Aday Memur
18 Nisan 2025 10:33
68/B ile şef veya üzeri ünvanlarda 3. derece ve üstü kadrolara atanırsan alabilirsin

Yorumsuzadam
Memur
18 Nisan 2025 10:42

Sadece Şef ve üzeri kamu görevlileri 3/1 düşebilir. Diğerleri yılının dolmasını beklemek zorunda.


yurt35
Aday Memur
18 Nisan 2025 10:44
zabıta memuru bir arkadaş dilekçe ile düştü merak konusu oldu bende boş kadro varmış düşürmüşler baktım hitabına düşmüştü
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