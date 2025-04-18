Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


18 Nisan 2025 10:50
Üniversite destek personeli görevde yükselme

üniversitedeki destek personeli görevde yükselme ile masabasi ise geçebilir mi


hsnd
Başbakan Müsteşarı
18 Nisan 2025 11:35

Sözleşmeli destek personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına girme gibi bir hakkı yoktur.


HasanK05
Aday Memur
18 Nisan 2025 11:36
kadroya gecmiyorlar mi sözleşme bitince
hsnd, 3 saat önce

Sözleşmeli destek personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına girme gibi bir hakkı yoktur.


hsnd
Başbakan Müsteşarı
18 Nisan 2025 11:49

Sözleşme bitince değil sözleşmeli olarak 3 yıl çalışma şartını sağladıktan sonra talep etmeniz halinde kadroya geçersiniz. Sorduğunuz soru kadroya geçince mümkün mü ise evet ancak baştan belirtmediğiniz için sözleşmeli olarak bu sınava giremeyeceğinizi belirttim.

HasanK05, 3 saat önce
kadroya gecmiyorlar mi sözleşme bitince
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