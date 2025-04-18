Memur-Sen'in Öğretmen Maaşı ile İlgili Yalan Tablo Yapması

Yayınladıkları son raporlarında ek derssiz hali 63 bin TL bandında olan 1/4 öğretmen maaşını 49 bin TL civarı yazmışlar. Açık açık manipülasyondur bu. Tepki çekmemek için bilerek yapıyorlar. Sendikaların öğretmenleri maaş konusunda tatmin etmek için birbiriyle yarış hali mide bulandırıcı seviyeye ulaştı artık

Yayınladıkları son raporlarında ek derssiz hali 63 bin TL bandında olan 1/4 öğretmen maaşını 49 bin TL civarı yazmışlar. Açık açık manipülasyondur bu. Tepki çekmemek için bilerek yapıyorlar. Sendikaların öğretmenleri maaş konusunda tatmin etmek için birbiriyle yarış hali mide bulandırıcı seviyeye ulaştı artık