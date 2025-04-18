Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


18 Nisan 2025 10:56
Memur-Sen'in Öğretmen Maaşı ile İlgili Yalan Tablo Yapması
Yayınladıkları son raporlarında ek derssiz hali 63 bin TL bandında olan 1/4 öğretmen maaşını 49 bin TL civarı yazmışlar. Açık açık manipülasyondur bu. Tepki çekmemek için bilerek yapıyorlar. Sendikaların öğretmenleri maaş konusunda tatmin etmek için birbiriyle yarış hali mide bulandırıcı seviyeye ulaştı artık

Hukukcu-hoca
Genel Müdür
18 Nisan 2025 11:07

1. derecedeki başöğretmenler bu maaşı alıyor. Onların sayısı da mevcut öğrermenlerin 5'te birinden bile az. İnsanları yanıltıcı bilgi vermeyin bence.


falancaolsun
Memur
18 Nisan 2025 11:11
Sizi sayıyla mı veriyorlar. 1/4 demek zaten video izleyerek başöğretmen olan öğretmenler demektir. Onların da sayısı 250-300 bin bandında. Yani %5 değil %30. İşiniz gücünüz manipülasyon ve algı
Hukukcu-hoca, 3 saat önce

1. derecedeki başöğretmenler bu maaşı alıyor. Onların sayısı da mevcut öğrermenlerin 5'te birinden bile az. İnsanları yanıltıcı bilgi vermeyin bence.


Uzman-karacalı
Şube Müdürü
18 Nisan 2025 11:14

Mebde 260 bin civarı başöğretmenlik ünvanı alan var. Sadece onlar 62 bin civarı maaş alıyorlar. Onlar da 20 yılını doldurmuş öğretmenler. Geriye 900 bin öğretmen kalıyor. Onların maaşı da belli zaten.


falancaolsun
Memur
18 Nisan 2025 11:18
Bu okuma yazması olmayan öğretmenler kadar insanı yoran bir şey yok. Ek derssiz 63 bin TL maaş sizin gibilerin neyine. Tabloda "1/4" öğretmen maaşının karşısında 49 bin TL yazmış adamlar. Alenen yalan tablo yapmışlar. Gir adamların sitesinde aç raporu bak. Bu ülkede öğrenci eğitebilirsin ama bu tip öğretmenleri asla eğitemezsin
Uzman-karacalı, 3 saat önce

Mebde 260 bin civarı başöğretmenlik ünvanı alan var. Sadece onlar 62 bin civarı maaş alıyorlar. Onlar da 20 yılını doldurmuş öğretmenler. Geriye 900 bin öğretmen kalıyor. Onların maaşı da belli zaten.


falancaolsun
Memur
18 Nisan 2025 11:22
Kaynak AA: "2022'de 516 bin 974 öğretmen uzman öğretmen, 66 bin 679 öğretmen başöğretmen, 2023'de ise 69 bin 881 öğretmen uzman öğretmen, 3 bin 891 öğretmen ise başöğretmen ünvanı almıştı." Buna 2024 ve 2025 dahil değil. Uzman veya başöğretmen olmayan öğretmen sayısı %30 bile değildir. O yüzden 2025 itibariyle kamu personel bütçesinin 1/3'ü öğretmenlere gidiyor
Uzman-karacalı, 3 saat önce

Mebde 260 bin civarı başöğretmenlik ünvanı alan var. Sadece onlar 62 bin civarı maaş alıyorlar. Onlar da 20 yılını doldurmuş öğretmenler. Geriye 900 bin öğretmen kalıyor. Onların maaşı da belli zaten.


mıcheal owen
Daire Başkanı
18 Nisan 2025 11:35

1/4 derece kademeye sahip başöğretmen maaşını 63 bin yazsa bu sefer de bütün öğretmenler bu maaşı alıyor gibi algı yaparsınız. Madem illa bir öğtetmen maaşı yazılıyor tamam ortalama öğretmen maaşı yazılsın. Diğer bazı mesleklerin maaşı 9/1 Derece kademedeki adamın maaşını yazarken öğretmene gelince neden 1/4 dercee sahip öğretmen maaşı gösteriliyor bunu sorguladın mı??


falancaolsun
Memur
18 Nisan 2025 11:40
Bak birader o tabloda bütün maaşlar 1/4 şeklinde yazılmış. Öğretmen dışındaki bütün maaşlar 1/4 olarak yazılmış. Adamlar kasten ve bilerek yalan söylemiş. Tepki çekmemek için. Çünkü 1/4 öğretmen maaşı olan 63 bin TL'yi yazsa ek derslerle beraber 75-80 bin TL aldıkları ortaya çıkar. Alenen yalan söylemişler tepki çekmemek için
mıcheal owen, 3 saat önce

1/4 derece kademeye sahip başöğretmen maaşını 63 bin yazsa bu sefer de bütün öğretmenler bu maaşı alıyor gibi algı yaparsınız. Madem illa bir öğtetmen maaşı yazılıyor tamam ortalama öğretmen maaşı yazılsın. Diğer bazı mesleklerin maaşı 9/1 Derece kademedeki adamın maaşını yazarken öğretmene gelince neden 1/4 dercee sahip öğretmen maaşı gösteriliyor bunu sorguladın mı??


ashil13
Genel Müdür
18 Nisan 2025 13:24

memursen'i savunacak falan değilim lakin başlığı açan da rakamları kendi işine geldiği gibi yazmış.

Hangi 1/4 öğretmen 63000 Tl maaş alıyor?

2 senedir 1/4 uzman öğretmenim ocak maaşım 55.000 mart nisan maaşı vergiden kesilince oldu 53.000


falancaolsun
Memur
18 Nisan 2025 13:31
Ziyaaaa. İnternet kullanma özürlüsü değilsen Memurlarnet maaş robotundan 1/4 öğretmen maaşına bakabilirsin. Ayrıca o maaşı alıyorsan hala videonu izlememişsin demektir. Şimdi yallah maaşını artıran videonu izlemeye
ashil13, 47 dk. önce

memursen'i savunacak falan değilim lakin başlığı açan da rakamları kendi işine geldiği gibi yazmış.

Hangi 1/4 öğretmen 63000 Tl maaş alıyor?

2 senedir 1/4 uzman öğretmenim ocak maaşım 55.000 mart nisan maaşı vergiden kesilince oldu 53.000

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