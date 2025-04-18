TCDD heyet raporu kısmi renk körlüğü

Arkadaşlar merhaba,
Devlet Demiryollarına makinist olarak atanan bir arkadaşımın heyet raporunda göz doktoru kısmi renk körlüğü olduğunu belirtmiş. Çıkan sonuca itiraz etmek için oturduğu ilçedeki sağlık müdürlüğüne dilekçe ile başvurdu, ancak oradaki memur arkadaş sürecin 20-25 gün önceden sonuçlanmayacağını söyledi. Bu sürecin hızlanması için ne yapabilir? TCDD ile iletişime geçmesi gerekir mi? Ayrıca başka bir hastaneden randevu alıp muayene olursa kabul edilir mi?
Arkadaşlar merhaba,
Devlet Demiryollarına makinist olarak atanan bir arkadaşımın heyet raporunda göz doktoru kısmi renk körlüğü olduğunu belirtmiş. Çıkan sonuca itiraz etmek için oturduğu ilçedeki sağlık müdürlüğüne dilekçe ile başvurdu, ancak oradaki memur arkadaş sürecin 20-25 gün önceden sonuçlanmayacağını söyledi. Bu sürecin hızlanması için ne yapabilir? TCDD ile iletişime geçmesi gerekir mi? Ayrıca başka bir hastaneden randevu alıp muayene olursa kabul edilir mi?