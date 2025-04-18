Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : Lanet


18 Nisan 2025 11:50
TCDD heyet raporu kısmi renk körlüğü

Arkadaşlar merhaba,

Devlet Demiryollarına makinist olarak atanan bir arkadaşımın heyet raporunda göz doktoru kısmi renk körlüğü olduğunu belirtmiş. Çıkan sonuca itiraz etmek için oturduğu ilçedeki sağlık müdürlüğüne dilekçe ile başvurdu, ancak oradaki memur arkadaş sürecin 20-25 gün önceden sonuçlanmayacağını söyledi. Bu sürecin hızlanması için ne yapabilir? TCDD ile iletişime geçmesi gerekir mi? Ayrıca başka bir hastaneden randevu alıp muayene olursa kabul edilir mi?


yeşilrussel
Memur
18 Nisan 2025 13:29

Maalesef renk körlüğü engel sonuç degismez


mratanamayan
Memur
18 Nisan 2025 13:52

renk kodlarını okuyamazsa renk körüdür tabi renk körü demek renkleri göremeyen demek değildir açsın o şekilli sayıları okumaya calışssın okuyamazsa malesef geçemez kardeşim başka imkanları kovalasın

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