Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


18 Nisan 2025 12:34
ekpss ogretmen atamasi kontenjanlari

EKPSS'de HAKKIYLA atanacak tüm arkadaşlara hayırlı olmasını temennı ediyorum. Fakat bazı gerçekler yine yüzümüze tokat gibi çarpmıştır. Açılan Branş kontenjanları neye istinaden açıldığı? 1.381 kontenjanın hepsi öğretmenlik vasfını taşıyıp taşımadığı tam bir muammadır. Bakanlık umarım bu veri'leride açıklar... Başvuru şartlarını taşımadığı halde; her ilde alınan "Eğitim Fakültesi mezunu olmayan / Pedagojik Formasyonu olmayan" onlarca başvurudan acaba hangilerine kontenjan verildi.. Bu ülkede başvuru şartlarını taşımanın ve sınavdan aldığın yüksek puanın hiçbir kıymetinin olmadığı birdaha ortaya çıkmıştır. Gerçekten çok yazık

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