Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


18 Nisan 2025 13:25
Norm güncelleme

Merhabalar acaba kurumlar öğretmen normunu sadece ekim ayında mı güncelleyebilir. Fazla olan öğretmen ekim ayından önce gitmişse istifa edip onun normu hemen kapatılamaz mı?

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