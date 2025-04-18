Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


18 Nisan 2025 13:25
Norm güncellemesi hangi tarihlerde olur?

Merhabalar acaba kurumlar öğretmen normunu sadece ekim ayında mı güncelleyebilir. Fazla olan öğretmen ekim ayından önce gitmişse istifa edip onun normu hemen kapatılamaz mı?


Yusuf1454
18 Nisan 2025 15:32
ek 5 norm çizelge girişi ile her zaman yapılabilir

Mrzybyrm
Aday Memur
18 Nisan 2025 15:44

Şöyleki hocam okulumda branşımda norm 2 normalde ama 2. Öğretmen yurt dışına gittiği için ve istiaf etmediği için ihtiyaç oluştu müdür norm açtı ben o şekilde geldim 1 sene sonra. Norm 3 oldu haliyle. Şimdi öğrermen istifa etti onun yerine biri gelir mi ihtiyaç yok çünkü müdür kapatacam dedi ama ekime kadar çok var herhangi bi tayinle dolarsa magduriyet oluyo

Yusuf1454, 7 saat önce
ek 5 norm çizelge girişi ile her zaman yapılabilir

Memleketinogretmeni
Daire Başkanı
18 Nisan 2025 16:50

Norm sayısı sadece ekim ayında düzenleniyor.Arada emekli olan,istifa eden olursa norm boşluğu oluşuyor.Oraya ekim ayına kadar idareci iken istifa eden biri geçebilir veya eş-mazeret durumu ile ilçeye gelen biri atanabilir ancak.


Mrzybyrm
Aday Memur
18 Nisan 2025 19:13

Ama okulun ihtiyacı yok hocam gelirse kesin fazlalık oluşacak. Onun önüne geçilemez mi ?

Memleketinogretmeni, 5 saat önce

Norm sayısı sadece ekim ayında düzenleniyor.Arada emekli olan,istifa eden olursa norm boşluğu oluşuyor.Oraya ekim ayına kadar idareci iken istifa eden biri geçebilir veya eş-mazeret durumu ile ilçeye gelen biri atanabilir ancak.

Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

Halkın Öğretmene Bakış AçısıResen atamalar iptal edildiAskerlik yapan eşin yanina tayinSoruşturma tehdidi ile okulda yönetmelik dışında işlere zorlanmaEn zor öğretmenlik branşıBelletmenlik Puanı uygulamasının durdurulması.23 Nisan'da veli toplantısı yapılabilinir mi?Kaymakamlığın görevlendirdiği saati okul idaresi değiştirebilir mi?Mazeret tayini /İl içi mazeretGelin Canlar Bir Olalım

Sözlük

manu dibango 1 biyolojik aktivite izi 1 nabit 1 hipertansiyon 3 devlet bahçeli 1 tırnak içinde söylüyorum 1

Son Haberler

Türkiye'de Trafikteki Araç Sayısı Martta 192 Bin ArttıAdliyeye sevk edilirken 'Düğün alayı mı var' demişlerdi, 3'ü tutuklandıLokanta çalışanı Heimlich manevrasıyla çocuğun hayatını kurtardıMotosikletli Yunus Timleri otomobil ile çarpıştı: 4 polis yaralandıYatırım Araçlarının Haftalık Performansı Nasıl Oldu?

Editörün Seçimi

2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.Sözün bittiği yerdeyiz2025 Nisan maaşlarımızı yazalım2025 nisan enflasyon tahminleriZam Hesabı2025 Polsan temettüEylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirBilgisayar önerisiYasal Takip/İcra Takibi Atanmaya Engel Bir Durum mu?İcralık polisler