Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


18 Nisan 2025 15:15
istanbulda norm fazlasıvolan sözleşmeli öğrt var mı?

Selam, takvime göre bizler tercih yapacağız önümüzdeki hafta daha önce hiç yapmadım bir kaç sorum var.

şimdi istanbul tercih sitesinde liste kadrolu öğretmenleri kapsar falan yazıyor, biz de aynı yerden mi yapacağız yine de?

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