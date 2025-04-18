Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


18 Nisan 2025 15:28
İcra soruşturması

Zabıt katibiyim. Soruşturma için yazı düştü bugün. Başkan buna ilk olduğu için vermeyecek büyük ihtimal ama 4-5 tane daha icra dosyası gelecek arkadaşlar. Ard arda gelen icra soruşturmalarında aylıktan kesmeye kadar gidiyor. Aylıktan kesmede tek sefer mi kesilir yoksa devamlı her ay maaştan kesilecek mi? Bu soruşturmaların memuriyete etkisi nasıl olacak?


luch
Şube Müdürü
18 Nisan 2025 16:02

bir kere olur. sadece aylik gösterge ve ek gösterge tutarlarindan olur kesinti. diger kakemlerden kesinti olmaz. gorevde yukselmede olumsuz sonuc dogurur.

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