Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : gül-feşan


18 Nisan 2025 15:51
Becayiş

Konyadan kayseri veya Nevşehire geçmek istiyorum annem kanser hastası ve mecburen zor şartlarda oğluma bakmak zorunda kalıyor

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