Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : gül-feşan


18 Nisan 2025 16:11
Memurluk düşer mi

Herkese merhabalar. 4b sözleşmeli oralak hak kazandim arakik ayinda evraklari teslim edip sonrasinda askere gittim bedelli olarak yaptim döndüğümde 1.buçuk ay geçti tekrardan evrak istediler terhis belgemi 1 ay içinde yollamadim bu durumda hakkim düşer mi? Veya 1 yıl cesa alır mıyım? Şimdiden teşekkür ederim.


Nurulahyg
18 Nisan 2025 16:32

Bilen yok mu

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