Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : gül-feşan


18 Nisan 2025 16:16
4/B Sözleşmeli Personel ve Kadroya Geçme
Selamlar arkadaşlar. Benim sorum şu: Bulunduğum il ve kurumda 2 yılımı doldurunca 1 yıl yaptığım yedek subaylık askerlik süresini "Hizmet Birleştirmesi" veyahut başka bir ad altında birleşmesini talep edersem erkenden kadroya geçebilir miyim?

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