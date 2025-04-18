4/B Sözleşmeli Personel ve Kadroya Geçme

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : gül-feşan
Çok Yazılan Konular
4B' li Olarak Eş Tayini İçin Sesimizi Çıkaralım7433 Sayılı Kanuna Göre 3+1 Sözleşmeli Personel Eş Durumu Tayin Hakkında3+1 Süresi 1+1' e Düşer mi ?Memurluk düşer miSözleşmeli Personel Eş durumu tayinSözleşmeli Personelde Eş durumu Tayininde Farklı Mevzuat SorunuEş Durumu Tayini HakkındaEş Durumu Mazeret Tayini3+1 Sözleşmeli Personel Tayin Konusu