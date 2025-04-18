Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


18 Nisan 2025 17:44
399 KHK 3/c maddesi içeriği nedir?

İnternetten araştırdım ama ya bulamadım ya da bulduğumdan ne olduğunu anlayamadım.:) Bu maddeye tabi çalışan ne demek? Merkezî atama ile kit kurumuna atanmış. Sanırım başladıktan sonra 6 ay sonunda asliyet kazanıyor doğru mudur? Vb konularda bilgi verebilecek birisi var mı?

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