Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : gül-feşan


18 Nisan 2025 17:45
Sözleşmeli pozisyona 2. Başvuru

Arkadaşlar merhaba. Kariyer kapısından tercihimi yapıp mta ya asill olarak mühendis kadrosuna 657/4b kapsamında atandım. Evrak teslimi yaptım .. sözleşmeyi imzalamadım Hala. Bu durumda bu kurumdan vazgeçip ikinci bir sözleşmeli pozisyona atanmam mümkün mü?

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