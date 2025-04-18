Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


18 Nisan 2025 18:31
norm atama iptali için nereye başvurulur?
Selam arkadaşlar. Norm fazlalarinin reesen ataması durduruldu biliyorsunuz. Ancak bu durdurulma tercihler yapıldıktan sonra oldu.O yüzden tercih yapanlardan atananların iptal edebilme hakki da verildi.Dolayisiyla bu durdurulma açıklamasından önce tercih yapmış oldum ve atandım.Bu iptal işlemini nereye yapıyoruz?

Pratik Hoca
Şef
18 Nisan 2025 18:35

Hocam tüm başvuru, talep, istekler silsile yoluyla kurumdan başlayarak olur. Kurumuna dikekçe ver. Yalnız iptal olan atama değil. Henüz yapılmayan resen ilçe grupları ataması.


Esraxxxx
Aday Memur
18 Nisan 2025 18:51
ama reesen açıklamanın iptali açıklanırken, tercih yapıp atananların da isterlerse iptal etme hakkı verildiği de açıklanmıştı.
Pratik Hoca, 1 saat önce

Hocam tüm başvuru, talep, istekler silsile yoluyla kurumdan başlayarak olur. Kurumuna dikekçe ver. Yalnız iptal olan atama değil. Henüz yapılmayan resen ilçe grupları ataması.


Esraxxxx
Aday Memur
18 Nisan 2025 18:52
Yeni aranılan kuruma mi yoksa halihazırda kadromun bulunduğu kurumami ?

Esraxxxx
Aday Memur
18 Nisan 2025 18:53
Yeni atanılan diye yazmıştım.
Esraxxxx, 50 dk. önce
Yeni aranılan kuruma mi yoksa halihazırda kadromun bulunduğu kurumami ?
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