norm atama iptali için nereye başvurulur?

Selam arkadaşlar. Norm fazlalarinin reesen ataması durduruldu biliyorsunuz. Ancak bu durdurulma tercihler yapıldıktan sonra oldu.O yüzden tercih yapanlardan atananların iptal edebilme hakki da verildi.Dolayisiyla bu durdurulma açıklamasından önce tercih yapmış oldum ve atandım.Bu iptal işlemini nereye yapıyoruz?

Selam arkadaşlar. Norm fazlalarinin reesen ataması durduruldu biliyorsunuz. Ancak bu durdurulma tercihler yapıldıktan sonra oldu.O yüzden tercih yapanlardan atananların iptal edebilme hakki da verildi.Dolayisiyla bu durdurulma açıklamasından önce tercih yapmış oldum ve atandım.Bu iptal işlemini nereye yapıyoruz?