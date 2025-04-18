Müdür Yardımcılığı Hk.

Takvime göre başvurular bugün başladı. "Yönetici Görevlendirme Başvurusu( ilk defa) oradan başvuru yapıyorum mülakat için, puanım da var ama başvuru yapamıyorum. şöyle bir hata alıyorum:

"Başvuru Yapmanız Mümkün Değildir. Aşağıdaki bilgilere göre kayıtlarınızın güncellenmesini sağlayınız !

Yazılı puanınız bulunmadığı için başvuru hakkınız bulunmamaktadır. Yada yazılı puanınız başvuru yapabilmeniz için yeterli değil!Başvurular kapatılmıştır."

başka bu sorunu yaşayan var mı acaba? ne yapmam lazım?