Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


18 Nisan 2025 18:51
Müdür Yardımcılığı Hk.

Takvime göre başvurular bugün başladı. "Yönetici Görevlendirme Başvurusu( ilk defa) oradan başvuru yapıyorum mülakat için, puanım da var ama başvuru yapamıyorum. şöyle bir hata alıyorum:

"Başvuru Yapmanız Mümkün Değildir. Aşağıdaki bilgilere göre kayıtlarınızın güncellenmesini sağlayınız !

Yazılı puanınız bulunmadığı için başvuru hakkınız bulunmamaktadır. Yada yazılı puanınız başvuru yapabilmeniz için yeterli değil!Başvurular kapatılmıştır."

başka bu sorunu yaşayan var mı acaba? ne yapmam lazım?

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