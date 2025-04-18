Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


18 Nisan 2025 19:23
Bekar kamu çalışanlarına ek ödeme yapılmaldır.

Bekar kamu çalışanlarına ek ödeme yapılmaldır. Evlenene kadar yapılan masraflar gezmesinden tutun hediyesine kadar maddi açıdan aile geçindirmenin önüne geçmektedir. Lütfen bekar kamu çalışanlarına karşı duyarlı olalım.

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