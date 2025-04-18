İl içi görev yeri değişikliği eş durumu ile

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : gül-feşan
Çok Yazılan Konular
4B' li Olarak Eş Tayini İçin Sesimizi Çıkaralım7433 Sayılı Kanuna Göre 3+1 Sözleşmeli Personel Eş Durumu Tayin HakkındaMemurluk düşer miEş Durumu Tayini HakkındaEş Durumu Mazeret Tayini3+1 Sözleşmeli Personel Tayin Konusu3+1 Süresi 1+1' e Düşer mi ?Sözleşmeli Personelde Eş durumu Tayininde Farklı Mevzuat SorunuSözleşmeli Personel Eş durumu tayin
Sözlük
Son Haberler
Türkiye'de Trafikteki Araç Sayısı Martta 192 Bin ArttıAdliyeye sevk edilirken 'Düğün alayı mı var' demişlerdi, 3'ü tutuklandıLokanta çalışanı Heimlich manevrasıyla çocuğun hayatını kurtardıMotosikletli Yunus Timleri otomobil ile çarpıştı: 4 polis yaralandıYatırım Araçlarının Haftalık Performansı Nasıl Oldu?