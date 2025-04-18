Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : gül-feşan


18 Nisan 2025 19:45
İl içi görev yeri değişikliği eş durumu ile

Merhabalar,

Gsb de 4b li koruma ve güvenlik görevlisiyim eşim üniversite hastanesinde 5 yıldır çalışmakta ve tayin hakkı yok çakılı kadro ben aynı ilin ilçesinde görev yapıyorum aramızda 160 km mesafe var. Görevlendirme mevzuatımız nasıl oluyor nikahımı bu pazar kıyacağım. Yaklaşık 1.5 ay önce dilekçe verdim görev yeri değişikliği için ancak hiçbir dönüş olmadı. Nikahımdan sonra tekrar dilekçe vereceğim beni eşime yakın biryere almama gibi bir durum olabilir mi ?

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