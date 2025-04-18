Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


18 Nisan 2025 20:12
İş stresi ve ise uyum süreci anketi.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBZBSB8EjZ6m1JBMPnzJBQ_dsO47wH98FSApz4gc5Ydh9l5Q/viewform?usp=sharing

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