Forumun en dedikoducu veya gereksiz grubu..

Sizce hangisi? Baktığımızda değerli arkadaşlar forumun en dedikoducu,yaygarayı seven,kulaktan dolma bilgilere aşık,gereksiz bir sürü konu başlığının olduğu,saçma sapan meselelerin tartışıldığı,seviyenin adeta dip noktasında veya yerlerde olduğu bir grup olduğunu tahayyül edin.. Bu grup sizce hangisi olabilirdi? Daha doğrusu hangisi olmayı hak ediyor? Açıklama benden, yorumlar sizden..

Sizce hangisi? Baktığımızda değerli arkadaşlar forumun en dedikoducu,yaygarayı seven,kulaktan dolma bilgilere aşık,gereksiz bir sürü konu başlığının olduğu,saçma sapan meselelerin tartışıldığı,seviyenin adeta dip noktasında veya yerlerde olduğu bir grup olduğunu tahayyül edin.. Bu grup sizce hangisi olabilirdi? Daha doğrusu hangisi olmayı hak ediyor? Açıklama benden, yorumlar sizden..