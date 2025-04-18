Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


18 Nisan 2025 20:34
Müştekinin adres gizliliği

Merhaba hayırlı görevler herkese, bilen varsa cevaplarsa sevinirim şikayetçi olmak istediğim 4 kişi var tehtid ediyorlar benim için tehdit önemli değil fakat aile evinde ikametgah ediyorum şikayetçi olsam adresim tutanakta karşı tarafa gösterilirmi ? eğer öyleyse adres değişikliği yapıp şiksyetçi olcam


derinnli01
Aday Memur
18 Nisan 2025 20:50
savcılığa gittiğinde ifadende belirtebilirsin adresinin gizli kalmasını tebligatlarının belirttiğin farklı adrese veya bizzat kendine yapılmasını söyleyebilirsin gizlilik nedeniyle çoğu yer göstermiyor ama farkında olmadan yoğunluk kaynaklı gösterenler de var tabi

Isimsizkahraman
Aday Memur
18 Nisan 2025 21:06

Bireysel olarak talep edip peşine düşmen gerekir. Tütün evraklarda her şey görünüyor. Hatta kadşı taraf dilekçe ile savcılıktan dosya içeriğinin tamamını talep edebilir. 6284 mahkeme tedbir uzaklas&#807;tırma kararlarında bile her ikitarafın kimlik ve adres bilgileri yazılı oluyor ve bu evrakı her iki taraf alabiliyor. Var böyle aksaklıklar işin ruhuna, aykırı


garibanadamm
Aday Memur
18 Nisan 2025 21:09
mahkeme aşamasına geçtiği zaman uyap vatandaştan tüm evraklar görünüyor haliyle ifade tebligat vs üzerinde yazılan bilgilerde görünüyor
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