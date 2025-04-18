https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBZBSB8EjZ6m1JBMPnzJBQ_dsO47wH98FSApz4gc5Ydh9l5Q/viewform?usp=sharing Yüksek Lisans Tez Anketim İçin Desteğinizi Rica Ediyorum Merhaba, Yüksek lisans eğitimim kapsamında hazırladığım tez çalışmamda, "İş Stresinin İşe Uyum Süreci Üzerindeki Etkisi" konusunu inceliyorum. Bu kapsamda, özellikle kamu ve özel sektör çalışanlarının değerli görüşlerine ihtiyaç duyuyorum. Tamamı anonim ve yaklaşık 3-4 dakikada tamamlanabilecek şekilde hazırlanmıştır. Hedef kitle: Kamu çalışanları Özel sektör çalışanları (Tercihen Ankara'da çalışanlar ama diğer illerden de katılım kabul ediliyor)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBZBSB8EjZ6m1JBMPnzJBQ_dsO47wH98FSApz4gc5Ydh9l5Q/viewform?usp=sharing Yüksek Lisans Tez Anketim İçin Desteğinizi Rica Ediyorum Merhaba, Yüksek lisans eğitimim kapsamında hazırladığım tez çalışmamda, "İş Stresinin İşe Uyum Süreci Üzerindeki Etkisi" konusunu inceliyorum. Bu kapsamda, özellikle kamu ve özel sektör çalışanlarının değerli görüşlerine ihtiyaç duyuyorum. Tamamı anonim ve yaklaşık 3-4 dakikada tamamlanabilecek şekilde hazırlanmıştır. Hedef kitle: Kamu çalışanları Özel sektör çalışanları (Tercihen Ankara'da çalışanlar ama diğer illerden de katılım kabul ediliyor)