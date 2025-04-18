Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


18 Nisan 2025 21:16
Yüksek lisans tez
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBZBSB8EjZ6m1JBMPnzJBQ_dsO47wH98FSApz4gc5Ydh9l5Q/viewform?usp=sharing Yüksek Lisans Tez Anketim İçin Desteğinizi Rica Ediyorum Merhaba, Yüksek lisans eğitimim kapsamında hazırladığım tez çalışmamda, "İş Stresinin İşe Uyum Süreci Üzerindeki Etkisi" konusunu inceliyorum. Bu kapsamda, özellikle kamu ve özel sektör çalışanlarının değerli görüşlerine ihtiyaç duyuyorum. Tamamı anonim ve yaklaşık 3-4 dakikada tamamlanabilecek şekilde hazırlanmıştır. Hedef kitle: Kamu çalışanları Özel sektör çalışanları (Tercihen Ankara'da çalışanlar ama diğer illerden de katılım kabul ediliyor)

Çok Yazılan Konular

İcralık polislerEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerMazeret ataması 2025Emekli maaşı Pbs'de yeniden hesaplanıyorRamazan bayramı ödüllendirmesi27 Aralık 2024 açığa alınanlar2025 banka promosyonuMeslektaşına hitabet, saygınlık ve disiplinDiyarbakır nevruz göreviPolislik bitti

Sözlük

tırnak içinde söylüyorum 1 biyolojik aktivite izi 1 hipertansiyon 3 devlet bahçeli 1 manu dibango 1 nabit 1

Son Haberler

Türkiye'de Trafikteki Araç Sayısı Martta 192 Bin ArttıAdliyeye sevk edilirken 'Düğün alayı mı var' demişlerdi, 3'ü tutuklandıLokanta çalışanı Heimlich manevrasıyla çocuğun hayatını kurtardıMotosikletli Yunus Timleri otomobil ile çarpıştı: 4 polis yaralandıYatırım Araçlarının Haftalık Performansı Nasıl Oldu?

Editörün Seçimi

2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.Sözün bittiği yerdeyiz2025 Nisan maaşlarımızı yazalım2025 nisan enflasyon tahminleriZam Hesabı2025 Polsan temettüEylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirBilgisayar önerisiYasal Takip/İcra Takibi Atanmaya Engel Bir Durum mu?İcralık polisler