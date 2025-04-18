Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


18 Nisan 2025 21:23
İhraç olanlar
İhraç olanlar veya açıkta olanlar neler yaparlar hangi işle meşguller. Memurluk olmazsa olmazmıymış tercübeleriniz neler ?

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