Teşkilat dizisi özelinde trt yapımları ve sinemamız..

Evet.. Aslında daha genel de düşünülebilir.. Veya daha farklı yaklaşımda da bulunulabilir.. Sinema açısından daha kapsayıcı değerlendirmeler yapılabilir.. Fakat ben daha çok trt yapımları ve bu dizi özelinde konuşmak istiyorum.. Baştan açıkça belirteyim.. Resmen rezalet.. Fiyasko.. Birkaç kelime ile özetlenecek olursa bu şekilde.. Bizim kapasitemizin ve kabiliyetlerimizin birer göstergesi veya dışa yansıması olan bu ve buna benzer yapımlar adeta ne halde olduğumuzu ilan edercesine bir kanıt hükmünde.. Esasen çok önemli olduğunu düşünüyorum.. Fakat hemen her konuda olduğu gibi burada da fevkalade yetersiz durumundayız.. O kadar amatör veya alelade ki.. Yani tür itibari ile komedi denilse daha fazla izlenir kanaatindeyim.. Oyuncular,kurgu,senaryo,çekimler.. Vs.. Bütünüyle amatör ve basit.. Evet.. Bizim herhangi bir konuda özgün veya orijinal yahut da bize has bir anlayışımız veya pratiğimiz yoktur maalesef.. Eleştirmek kolay diyebilirsiniz.. Ama gerçek de bu.. Bu diziden yola çıkılacak olursa şayet temsil ettiği veya canlandırdığı kurumun içler acısı bir halde olduğunu pekala anlayabiliriz.. Yani ufkumuz bu kadar mı? Elimizden bu kadarı mı geliyor? Yoksa imkanlar mı kısıtlı? Bilemiyorum.. Aslolan her zaman nitelik diyoruz değil mi? Nicelikten ziyade nitelik.. Peki neden bunu yakalayamıyoruz.. Niçin bir türlü istenilen veya arzu edilen seviyeye gelemiyoruz.. Bu kadar zor mu? Sonra da birilerinden takdir veya mükafat bekliyoruz.. Ödül istiyoruz.. Fakat sonuç her daim hüsran.. İşin sonunda yine mi olmadı diyoruz.. Evet.. Yabancı sinema,dizi veya film ile kendimizi mukayese ettiğimizde bu neticeleri almaktan kurtulamıyoruz.. Dahası mesele neyden kaynaklanıyor olabilir diye sorduğumuzda mantıklı ve tutarlı hiçbir cevap da bulamıyoruz.. Eğitim mi? Kapasite mi? Fıtrat mı? İmkanlar mı? Hepsi veya hiçbiri.. Çizmemdeki bir çivi parçası eksik olsa roma toprak bütünlüğü yerinde değil demektir.. Veya parça bütünün habercisidir hikmeti.. Bu sözleri iyi anlamamız gerekiyor.. O kadar mühim ki.. Küçük veya çok basit bir işaret dahi genel hakkında bize ipucu verir.. Dağılmayalım.. Lütfen ama lütfen.. Daha kaliteli yapımlar.. Daha iyi oyunculuk.. Daha iyi senaryo ve kurgu.. Daha özgün eserler.. Vs,vs.. Ola ki birgün taklit edilmeyi başarabilirsek bu iş olmuş demektir diyebiliriz..

