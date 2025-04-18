Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


18 Nisan 2025 21:52
Meb görevde yükselme sınavı ne Zaman yapılacak
MEB görevde yükselme sınavı ne Zaman yapılacak sendikalar başvuru yaptıklarını söylüyor önce uds sınavı daha sonra gys sınavı açılacak diyorlar ama ortada net bir tarih Yok konu hakkında bilgisi olan var mı bekliyoruz

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