MEB görevde yükselme sınavı ne Zaman yapılacak sendikalar başvuru yaptıklarını söylüyor önce uds sınavı daha sonra gys sınavı açılacak diyorlar ama ortada net bir tarih Yok konu hakkında bilgisi olan var mı bekliyoruz

MEB görevde yükselme sınavı ne Zaman yapılacak sendikalar başvuru yaptıklarını söylüyor önce uds sınavı daha sonra gys sınavı açılacak diyorlar ama ortada net bir tarih Yok konu hakkında bilgisi olan var mı bekliyoruz