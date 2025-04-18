Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


18 Nisan 2025 22:09
23 Nisan Töreni Drone ile Çekim
Merhabalar, törenlerini drone ile çekip paylaşan okullar olduğunu sosyal medyadan takip ediyoruz, görüntüler çok güzel, biz de kullanmak istiyoruz, izin gerekiyor mu?Bilen arkadaşlar paylaşabilirse sevinirim.

basın43
Aday Memur
18 Nisan 2025 22:15
emniyetten izin almanız gerekiyor yoksa çekim sırasında yakalanırsanız, ifadenizi alırlar..kafanıza göre drone kaldıramazsınız..
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