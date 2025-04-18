Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


18 Nisan 2025 22:11
300bin TL promosyon için Sosyal Medya Platformunda Birlik

Hak ettiğimiz promosyonu almak için birlik sağlamalıyız


ÇOTANAK
Başbakan Müsteşarı
18 Nisan 2025 22:22

Arkadaşlar olacak işin yanına varın. Olmayacak işlere enerjinizi harcamayın.


Mardin Mardin
18 Nisan 2025 23:07

olacak rakam ne


ÇOTANAK
Başbakan Müsteşarı
18 Nisan 2025 23:52

Olacak rakamı bilemem ama o kadar büyük miktar olacağını sanmıyorum.

Mardin Mardin, 1 saat önce

olacak rakam ne

Toplam 3 mesaj

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