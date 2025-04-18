Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


18 Nisan 2025 22:55
gsb destek personeli
pazartesi Günü evraklarımi verdim soruşturma ne kadar sürer

Sozlesmelidestek
Aday Memur
18 Nisan 2025 22:59

Bir haftada da bitebilir en fazla 2 ay sürer. Hayırlı olsun


Nebi arslan
18 Nisan 2025 23:31
teşekkür ederim
Sozlesmelidestek, 1 saat önce

Bir haftada da bitebilir en fazla 2 ay sürer. Hayırlı olsun

Toplam 2 mesaj

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