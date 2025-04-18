Memura farklı görevler verilmesinde süre sınırı yok mu?

Kurumda çalıştığım şefliğin göreviyle ilgisi olmayan Taşınır Kayıt Yetkisini(TKY) daha önce yapan personele başka iş vermişler diye istemediğim halde TKY bana verildi . 1 yılı geçti bunun bir süre sınırı yok mu en fazla 6 ay görevlendirme yapılır diye yazılar okudum ama bunlar Müdürlükler veya üst kadrolar için mi geçerli. Şimdi başka iş daha vereceklermiş. Yani bir memur böyle farklı farklı işlerde aynı anda ve bir görevlendirme yazısıyla sürekli çalıştırılabilir mi. Yok mu bi görüş veya mahkeme kararı. Seri dizi bitirip kitap okuyan personeller boş boş oturuyorlar söyledik ama sanırım onlara dokunulmuyor çünkü bu arkadaşlar beceremiyorlar mışşş. Ben her türlü sonuna kadar gideceğim yeter ki düz memura aynı anda böyle 2. , 3. görevlendirme yapılamayacağına dair ucundan tutacağım bir ip olsun.