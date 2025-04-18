Memura farklı görevler verilmesinde süre sınırı yok mu?

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : cihan27E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesi2025 Nisan maaşlarımızı yazalımMemur-Sen'in Öğretmen Maaşı ile İlgili Yalan Tablo YapmasıTemmuz 2025 zam oranıOmbudsman: Banka promosyon sözleşmelerini güncelleyin (12.02.2025)TCMB 2025 Temmuz enflasyon hedefleri tutmayacak2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.2025 Ocak Zam Oranı %10'u Geçmeyecektir!Maaş Promosyonunda Asgari Tutar Ne Olmalı?2025 Temmuz Memur Zam Oranı %10'u Geçmeyecektir!
Sözlük
Son Haberler
Hava Trafik Emniyeti Elektronik Personeli Lisans ve Yetkilendirme Yönetmeliğiİstifa sonrası işçi olarak çalışan memur statüsünden nasıl emekli olabilir?Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik19 Nisan 2025'ten önemli gündem başlıklarıŞişli Belediyesi'nden Burs ve Bağış Açıklaması