Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


19 Nisan 2025 00:22
Plaka değişikliği

Kütahya'da ikamet ediyorum İstanbul'dan araç alacağım Alacağım aracın plakasi 34 fakat ben başka bir 34 plaka alacagim veya Ankara'dan plaka alacagim geçici ikamet ile plaka alabilirmiyim veya İstanbul'da plaka değişikliği için nasıl bir yol izleyebilirim


khanjar.1
Memur
19 Nisan 2025 00:40

hangi ilin plakasını istiyorsan ikametini o ile taşı

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