Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


19 Nisan 2025 00:26
Üniversiteye başvuracağım ama askerliğim sıkıntı çıkarır mı?

Merhabalar. 23 yaşındayım. 2025in Temmuz ayında askerlik tecilim bitecek olarak görünüyor. Şu an istediğim ilde üniversite ilanı çıktı ve başvurdum ama askerlik sorun olur mu bilmiyorum. Zaten önümüzdeki ay tecilin bitecek seni alamayız gibi bir durum olmaz değil mi? Aydınlatırsanız çok sevinirim, bu sürece yeni başladım hiç bilgim yok :C

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