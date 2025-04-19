KPSS 2024 Elektrik Elektronik Teknolojileri Öğretmenliği branş sıralaması ilk 75 olanlar toplansın

Merhabalar Hocalarım, sonunda 2024 kpss branş dağılımı açıklandı. Hepinizin bildiği gibi Elektrik Öğretmenliği için 14 ve Elektronik Öğretmenliği için 11 kontenjan olmak üzere toplam 25 kontenjan açıldı, mülakata 3 katı yani 75 kişi çağrılacak, tercihlerde herkesin isabetli tercih yapabilmesi için branş sıralamasında ilk 75 teki tüm hocalarımızın telegram ve WhatsApp gruplarımızda toplanmasını sağlamaya çalışıyoruz. Aşağıda telgram grubumuzun linki mevcuttur. https://t.me/T0nw4L9yNgxlYjQ0

Merhabalar Hocalarım, sonunda 2024 kpss branş dağılımı açıklandı. Hepinizin bildiği gibi Elektrik Öğretmenliği için 14 ve Elektronik Öğretmenliği için 11 kontenjan olmak üzere toplam 25 kontenjan açıldı, mülakata 3 katı yani 75 kişi çağrılacak, tercihlerde herkesin isabetli tercih yapabilmesi için branş sıralamasında ilk 75 teki tüm hocalarımızın telegram ve WhatsApp gruplarımızda toplanmasını sağlamaya çalışıyoruz. Aşağıda telgram grubumuzun linki mevcuttur. https://t.me/T0nw4L9yNgxlYjQ0