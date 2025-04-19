KPSS ve diğer sınavlar \ Özel Sektör
Editörler : crops35


19 Nisan 2025 01:55
Ticari isim patenti

Etli ekmek işimli iş yerimi için biri arayıp bu ismin patenti bende kaldir veya isim hakki para ver tarzı konuştu ben ismi değiştirmek istemiyorum fakat bu işlere uğramak istemiyorum patentli isim etli ekmek ben başına veya sonuna yeni bir kelime koysam nasıl olur kurtarir mi beni yeni etli ekmek gibi

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