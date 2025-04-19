Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


19 Nisan 2025 07:29
2. şark dönüşü atamamızı ailemizin yanına yapın

kimsenin gelmek istemediği 2. şarka geldik evimizi ailemizi arkamızda bıraktım şimdi bari ailemizin yanına verin.


poliscz35
Memur
19 Nisan 2025 09:02

2.şark kaldırılacak gidenler eski yerine dönecek dendi.Her şey unutuldu.Boşu boşuna aileden ayrı kalındığı gibi şimdi de puan sistemiyle başka bir ile giderseniz şaşma.Batıda 25 sene aynı ilçe de millet çakılı çalışsın ne diyeyim.


Brse
Memur
19 Nisan 2025 13:32

2025 sonu 2 .şark kalkacak inşallah


Brse
Memur
19 Nisan 2025 13:35

Tapucu, hemşire ,öğretmen , zabıta , itfaiye v.s. aynı ilçede 40 sene çalışıyor.oradan emekli oluyor


Brse
Memur
19 Nisan 2025 13:36

Polis de çalışsın ne var bunda. İllegal iş yapanın devlet kafasını koparsın

Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

İcralık polislerMeslektaşına hitabet, saygınlık ve disiplinEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerMazeret ataması 2025Mukavemet ve nakdi tazminatLiderler zirvesi Antalya 2025Mazeret ataması Nisan-2025Ramazan bayramı ödüllendirmesi27 Aralık 2024 açığa alınanlarEmekli maaşı Pbs'de yeniden hesaplanıyor

Sözlük

hiroo onada 1 Bugün olanlar 1 we are the world 2 Kardelenhuzur 3 gazete 1 out of darkness 1 Mattia Ahmet Minguzzi 2 uzun yolda mola vermeden araç kullanmak 2 enginar 2 let them eat cake 1

Son Haberler

Yeni Yönetmelik Yürürlükte: Tost ve Pidede 'Kaşarlı' Dönemi BittiYeni Hedef: İstanbul Havalimanı'nda Dörtlü Pistİzmir'de Devre Mülk Dolandırıcılığı: 100 Milyonluk VurgunHalı Sahada Kalp Krizi Geçiren Kişinin Acı Kaybıİş arkadaşının bilgisayarındaki bilgiyi gizlice okuyup başkasına anlatmak disiplin suçudur

Editörün Seçimi

2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.Sözün bittiği yerdeyiz2025 Nisan maaşlarımızı yazalım2025 nisan enflasyon tahminleriZam Hesabı2025 Polsan temettüEylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirBilgisayar önerisiYasal Takip/İcra Takibi Atanmaya Engel Bir Durum mu?İcralık polisler