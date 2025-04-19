Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


19 Nisan 2025 07:29
2. şarkla parçalanmiş ailemizin yanına bari verin.
kimsenin gelmek istemediği 2. şarka geldik evimizi ailemizi arkamızda bıraktım şimdi bari ailemizin yanına verin.

poliscz35
Memur
19 Nisan 2025 09:02

2.şark kaldırılacak gidenler eski yerine dönecek dendi.Her şey unutuldu.Boşu boşuna aileden ayrı kalındığı gibi şimdi de puan sistemiyle başka bir ile giderseniz şaşma.Batıda 25 sene aynı ilçe de millet çakılı çalışsın ne diyeyim.

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