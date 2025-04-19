SEYYANEN ZAM BALONU

Ben hiç duymadım balon filan birileri sallıyor, gelip buraya yazıyor, zam verilmesi lazım mı kesinlikle zam verilmesi lazım polise seyyanen en az 30 bin zam verilmesi lazım, diğer kamu personeline meslek özelinde zam yaptılar, bizim maaş çok geride kaldı

Ben hiç duymadım balon filan birileri sallıyor, gelip buraya yazıyor, zam verilmesi lazım mı kesinlikle zam verilmesi lazım polise seyyanen en az 30 bin zam verilmesi lazım, diğer kamu personeline meslek özelinde zam yaptılar, bizim maaş çok geride kaldı