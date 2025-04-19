Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


19 Nisan 2025 12:14
SEYYANEN ZAM BALONU
Gercek olup olmadigini bilmiyorum ancak bir balon dolaniyor.

cmaksçı
Memur
19 Nisan 2025 12:33
Ne diye dolanıyor onuda yazaydınya

tsubasa17
Memur
19 Nisan 2025 12:42
Askeredir o askere

makeshiftofficial33
Memur
19 Nisan 2025 12:53
İnanmayın böyle şeylere.. Ayrıca inanan varsa da polis olduğundan şüphe ederim :)

Ispatu61
Aday Memur
19 Nisan 2025 13:17
dillendirin de olacaksada olmasin baska memurlar dillendiriyor mu sesleri bilw cikmiyor. olayi akisina birakin

kripto1982
Daire Başkanı
19 Nisan 2025 13:19
Ben hiç duymadım balon filan birileri sallıyor, gelip buraya yazıyor, zam verilmesi lazım mı kesinlikle zam verilmesi lazım polise seyyanen en az 30 bin zam verilmesi lazım, diğer kamu personeline meslek özelinde zam yaptılar, bizim maaş çok geride kaldı

ALTARİN OĞLU
Memur
19 Nisan 2025 13:21
son iki yilda gerceklesen polis intiharlari,calisma sartlari ve stres yuzunden insanlar zorlaniyor birde ustune maddi zorluk eklenince bunjn zaten olmasi gerekiyor. ve ben bunun olacagina inaniyorum.

Börteçine31
Aday Memur
19 Nisan 2025 14:13
bunlardan zam geleceğine inanan gerizekalı olması gerek
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