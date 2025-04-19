Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


19 Nisan 2025 12:34
Zabıt katipliğinden bilgisayar teknisyenliğine geçiş

İyi forumlar, zabıt katipliğinde 7.yılıma girmiş bulunmaktayım, lise bilgisayar web tasarım çıkışlıyım, önlisans maliye mezunuyum, kasımda olacak olan ünvan değişikliği sınavına başvurmak istiyorum varım daha önceden geçiş yapan ya da yapmayı düşünen arkadaşlar, herhangi başka bir şey gerekiyor mu


çokçalışan
Aday Memur
19 Nisan 2025 14:07
Hayır gerekmiyor bnde bil. teknikerliğe başvuracağım
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