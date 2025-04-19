Pazar Günü Veli Toplantısına Katılmak Zorunlu mu ?

Bu konu (mesai saati haricinde çalışmak) her ne kadar karışık ve yasal olmasa da (mahkeme kararı da varmış) teamül haline gelmiş bir durum.

Veli toplantısı velilerle yapılıyor. Veliler de çalışıyor. Dolayısı ile toplantının amacına ulaşması için bu şekilde davranılması zorunluluk haline geliyor.

Burada veli toplantısının ücrete tabii olması için yönetmelik çalışması yapılması iyi olur. Hatta resmi törenlerde bu çerçevede ele alınmalı. Aksi halde veliye veli toplantısı günü izin zorunlu hale gelmeli (Ders çıkışında mesai saati içinde zaman yapılabilir).