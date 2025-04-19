Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


19 Nisan 2025 12:38
Pazar Günü Veli Toplantısına Katılmak Zorunlu mu ?

Zorunlu ise neye istinaden zorunlu ?


mazıke
Şef
19 Nisan 2025 13:01
tebliğ edildiyse zorunlu

berkaydal
Şube Müdürü
19 Nisan 2025 13:36

Kurulda karar alıp altına imza attıysanız işler karışık. Böyle bir şey yoksa katılmamak hakkınız.


atahoca
Müsteşar Yardımcısı
19 Nisan 2025 14:10

Bu konu (mesai saati haricinde çalışmak) her ne kadar karışık ve yasal olmasa da (mahkeme kararı da varmış) teamül haline gelmiş bir durum.

Veli toplantısı velilerle yapılıyor. Veliler de çalışıyor. Dolayısı ile toplantının amacına ulaşması için bu şekilde davranılması zorunluluk haline geliyor.

Burada veli toplantısının ücrete tabii olması için yönetmelik çalışması yapılması iyi olur. Hatta resmi törenlerde bu çerçevede ele alınmalı. Aksi halde veliye veli toplantısı günü izin zorunlu hale gelmeli (Ders çıkışında mesai saati içinde zaman yapılabilir).

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