Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


19 Nisan 2025 14:03
Bekarların ek ödemeleri evlilere verilsin.
Haksız mıyım?

çokçalışan
Aday Memur
19 Nisan 2025 14:09
Senin başlığın daha saçma kardeş

saglıkcıbey
Aday Memur
19 Nisan 2025 14:10
O şahıs kadar saçma bir başlık açmış, belki farkında olur diye açtım
çokçalışan, 16 dk. önce
Senin başlığın daha saçma kardeş
Toplam 2 mesaj

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