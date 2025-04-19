Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan



Becayiş istiyor
19 Nisan 2025 15:45
eşlerin beraber çalışması
eşimle aynı hastane aynı bölümdeyiz. nöbetler beraber yazılmak zorunda ama aynı şey gündüz mesaileri için de geçerli midir

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