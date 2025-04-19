Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


19 Nisan 2025 16:37
Tabancanın yedek parçasını nasıl temin ederim?

İstanbul'dayım atışa gitmiştim 1 gün sonra silah temizliği için silah parçalarını cikarirken icra mili ve yayı fırladı sonra baktım plastik bı parca kirildi takılmıyor parça bu durumda bu yedek parçayi nasıl temin ederim


sancak bayrak
Daire Başkanı
19 Nisan 2025 17:17

Düzce'de bulabilirsin.yıllarca önce ben de bir sorun yaşamıştım,düzceli bir arkadaş benim silahını yaptırmıştı.


Officer3452
Aday Memur
19 Nisan 2025 17:29
rapor tutup desteğe bildir gereğini yaparlar

hknpntr
Aday Memur
19 Nisan 2025 18:17
Uygun fiyatli bulabileceğim yer var mı başka

Ankaralımemur41
Şef
19 Nisan 2025 20:08
neden uğraşıyosun kardeşim.Suç değil ayıp değil.Rapurunu tut desteğe ver.Onlar tamire gönderir sana da masraf falan çıkartmazlar.Silahın tamirden gelene kadarda lojistikden geçici bi silah verirler.
hknpntr, Dün
Uygun fiyatli bulabileceğim yer var mı başka
Toplam 4 mesaj

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