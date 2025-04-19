Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


19 Nisan 2025 17:29
Bursluluk sınavı kontenjan C bendi

Bursluluk sınavı kontenjanı C bendinde yer alan bulunduyuğu yerleşim yerinde ortaokulu ve iho yok ibaresi kontenjanından faydalanacak öğrenciler sadece taşımalı öğrenciler midir? Bir kaç yerde böyle yorumlandığını gördüm yatılı bölge ortaokulu ve özel aracı ya da özel servis ile köyden gelen öğrenciler de bu kategoride oluyorlar mı? Bilgisi olan cevaplar ise sevinirim teşekkürler


bahçesaray
Şef
19 Nisan 2025 18:18
bir köyde ya okul olur ya yiboya giderler ya da taşımalı olur özel servis değişik olmuş ama önemli olan velinin Mem den size bulundukları yerde ortaokul/ iho olmadığı ile ilgili belge getirmesi
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Sözlük

uzun yolda mola vermeden araç kullanmak 1 hipertansiyon 2 sintigrafi 1 biyolojik aktivite izi 1 Memurlar.net radyo 1 enginar 1

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