Bursluluk sınavı kontenjan C bendi

bir köyde ya okul olur ya yiboya giderler ya da taşımalı olur özel servis değişik olmuş ama önemli olan velinin Mem den size bulundukları yerde ortaokul/ iho olmadığı ile ilgili belge getirmesi

bir köyde ya okul olur ya yiboya giderler ya da taşımalı olur özel servis değişik olmuş ama önemli olan velinin Mem den size bulundukları yerde ortaokul/ iho olmadığı ile ilgili belge getirmesi